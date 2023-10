Europee | Schlein | ' in gioco no resa conti nazionale ma futuro Ue'

...che si votasse per le Regionali a ridosso delle elezioni. L'elezione dei presidenti di Piemonte, Sardegna, Abruzzo, Umbria e Basilicata preoccupa non poco un Pd che, come spiega anche,...

Schlein, elezioni europee snodo decisivo: riduttivo affrontarle come derby fra alleati Il Sole 24 ORE

Europee, Schlein "No a derby tra alleati, creare alternativa a destre ... Italpress

A noi questo non interessa, il nostro sguardo è europeo. In gioco non ci sono rese di conti a livello nazionale ma quale futuro garantire all'Unione". Così Elly Schlein alla festa del Foglio.Abbiamo vinto una battaglia perché credo che l’elezione di Elly Schlein alla segreteria del partito sia stato ... “Bisogna vigilare che la competizione per le europee non comprometta la possibilità di ...