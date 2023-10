Euro2024 | girone Italia Ucraina piega la Macedonia 2-0

(Di sabato 14 ottobre 2023) In gol Sudakov e Karavaev PRAGA (REPUBBLICA CECA) - Vittoria per 2-0 per l'all'Epet Arena di Praga nella sesta giornata della fase adi qualificazione ai prossimi campionati europei contro ladel Nord. A decidere il match una rete di Sudakov al 30' del primo tempo e un guizz

LUNED Ì 16 OTTOBREB Gibilterra - Irlanda ore 20.45. Grecia - Olanda ore 20.45.F Azerbaigian - Austria ore 18.00. Belgio - Svezia ore 20.45.J Bosnia - Portogallo ore 20.45. ...

In gol Sudakov e KaravaevPRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) - Vittoria per 2-0 per l'Ucraina all'Epet Arena di Praga nella sesta giornata della ...L'Ucraina ha battuto per 2-0 la Macedonia nel match di qualificazione valido per Euro 2024. La partita, che interessa da vicino l'Italia, ...