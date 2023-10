Euro U 21 | Kayode Norvegia forte ma noi pronti | sogno la Nazionale A

(Di sabato 14 ottobre 2023) "A Firenze mi vogliono tutti bene, Italiano un grandissimo", dice l'esterno viola ROMA - Un grandissimo inizio di stagione. Michael Olabodeè una delle promesse più interessanti del calcio italiano. Al suo attivo il gol decisivo nella finale dell'peo Under 19 vinto dall'Italia, l'esordio

Commenta per primo La Fiorentina si prepara a blindare. Contratto attualmente in scadenza nell'estate del 2025, con un'ulteriore stagione opzionale ... con ingaggio ritoccato a 1 milione di...

L'idolo Cafu, il gol da campione d'Europa, il viola e l'azzurro. Kayode ... FIGC

CORR.FIO, Kayode, pronto il rinnovo fino al 2028: le cifre Firenze Viola

Michael Olabode Kayode è una delle promesse più interessanti del calcio italiano. Al suo attivo il gol decisivo nella finale dell'Europeo Under 19 vinto dall'Italia, l'esordio in Serie A e la ...Il giovane talento della Fiorentina Micheal Kayode ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Rai, iniziando a parlare del prossimo impegno con la Nazionale Under 21, martedì alle 17.45 contro la ...