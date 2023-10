Euro 2024 | Ucraina - Macedonia del Nord 2 - 0

(Di sabato 14 ottobre 2023) L'ha battuto 2 - 0 ladela Praga in una partita del gruppo C, quello dell'Italia, delle qualificazioni aglipei del. Grazie alle reti di Sudakov al 30' del primo tempo ...

L'Ucraina ha battuto 2 - 0 la Macedonia del Nord a Praga in una partita del gruppo C, quello dell'Italia, delle qualificazioni agli Europei del. Grazie alle reti di Sudakov al 30' del primo tempo e di Karavaev al 51', la nazionale guidata da Sergiy Rebrov si è portata al secondo posto nella classifica, con 10 punti dopo sei partite. L'...

Il difensore della Juventus Federico Gatti è l'unico giocatore a non prendere parte a Italia-Malta, partita fondamentale per le qualificazioni a Euro 2024. Il ct Luciano Spalletti ha fatto una scelta ...