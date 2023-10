Esclusione eccellente | Spalletti sorprende tutti in visa di Italia-Malta

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il Ct Lucianoha fatto le sue scelte di formazione in vista di, match valido per la qualificazione a EURO 2024 Questa sera, allo Stadio San Nicola di Bari, andrà in scena, match valido per la qualificazione ai prossimi Europei in Germania. Per staccare il pass qualificazione la Nazionale dinon dovrà perdere punti contro, fanalino di coda del girone C a quota zero punti. Una Nazionale al centro della discussione a causa del caos calcioscommesse, dovrà rispondere sul campo nonostante le tante assenze. L’ultimo, in ordine cronologico, a lasciare il ritiro è stato Zaccagni, a causa di un infortunio alla caviglia. Rebus formazione,cambia tutto:...