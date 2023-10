EroFame | la fiera dell’erotismo di Hannover | quest’anno non ha novità | temo che la noia imperi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) “Analizzare” è un verbo che nell’ambito dell’industria erotica può essere frainteso. E’ vero anche che il trend sugli oggetti del piacere della scorsa edizione diinternazionale dell’industria erotica, era focalizzato sul commercio di but plug e similari. Ma procediamo un passo alla volta, sempre con lubrificante e condom in tasca, mi verrebbe da dire. Con l’avvento dell’e-commerce i negozi si sono piegati alla comodità di un click: la tecnologia ha dato l’opportunità di comparare prezzi, leggere recensioni e comprare subito. E qui non c’è bisogno di una analista perché lo sa pure la zia Albenga. Tuttavia all’estero, parlo per esempio della Germania, andare per negozi è ancora molto apprezzato: questo canale (aridaje) di vendita resiste perché si apprezza l’esperienza dell’acquisto e del consiglio di persona. In generale però ...