Erdogan spacca la Nato. E intanto bombarda la Siria nel silenzio generale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 14 ottobre 2023) Nellaregna il caos. Ora sono due i conflitti che preoccupano. Se da un lato c’è la guerra Russia-Ucraina dall’altro lato c’è anche da gestire il conflitto in Israele. C’è da dire che non tutti la vedono in egual maniera. Ed infatti la fuga in avanti della Turchia si è già consumata: “A Gaza ci sono state inaccettabili violazioni dei diritti umani dei civili innocenti” ha detto il presidente turco Recep Tayyipche ha parlato del conflitto in Israele e Palestina con l’omologo francese Emanuel Macron. “I paesi occidentali dovrebbero avviare iniziative per la tensione e prendere le distanze da misure che non vadano nella direzione della pace” ha aggiunto il leader turco. Ma lanon ha ancora preso posizione in merito. Certo è chenon è nuovo a fughe in avanti. Già per l’ingresso di Svezia e ...