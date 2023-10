“Entra pure lui” Il protagonista di Canale 5 al GF è una sorpresa Come la reazione della ex alla notizia

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 14 ottobre 2023) L’annuncio, su Chi Magazine e anche in diretta, dei nuovi inquilini del Grande Fratello e poi i nomi. Oltre a Giampiero Mughini e Jill Cooper ce ne è un terzo, assicura Tv Blog, pronto a varcare la famosa porta rossa. Succederà lunedì 16 ottobre, nel corsonuova puntata del reality show guidato da Alfonso Signorini. Gli abitantiCasa, nemmeno a dirlo, non se l’aspettano. Precisiamo che le conferme non sono ancora arrivate, ma c’è chi dà per certo l’ingresso di Mughini, che sarebbe dovutore in gioco a settembre scorso. E anche quellopersonal trainer americana che,ricorda Davide Maggio sul suo sito, “Nella Casa c’è già stata ma solo per ‘lavoro’. In passato difatti Jill Cooper ha tenuto le lezioni di fitness ai concorrentiCasa più spiata d’Italia. ...