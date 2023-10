Emma Stone protagonista di The Curse | la nuova serie su Paramount+

(Di sabato 14 ottobre 2023)è pronta a tornare sul piccolo schermo con unatv. L’attrice Premio Oscar sarà ladi “The”, una bizzarra comedy horror prodotta dalla A24 e Showtime, che sarà visibile in Italia su. Una coppia alle prese con una maledizione Nellainterpreta Whitney, una giovane sposa che insieme al marito Asher, interpretato da Nathan Fielder, conduce uno show televisivo rivoluzionario. I due devono affrontare le sfide della vita coniugale e lavorativa, cercando di mettere su famiglia. Tuttavia, la loro felicità viene minacciata da una presunta maledizione che mette a rischio il loro matrimonio. La vita e la carriera di Asher e Whitney vengono sconvolte dopo essere ...

La serie è interpretata da( La LaLand, The Favourite ), Fielder ( The Rehearsal ) e Safdie ( Oppenheimer ). Tra le guest star figurano il candidato all'Oscar Barkhad Abdi, il candidato ...

The Curse, trailer e data di uscita della serie con Emma Stone Ciak Magazine

The Curse: trailer e poster della serie con Emma Stone su Paramount+ Lega Nerd

Il trailer della serie The Curse con protagonisti con Emma Stone, Fielder e Safdie, in Italia su Paramount+ da Novembre 2023. Protagonista una coppia fresca di matrimonio che deve adattarsi alla nuova ...Paramount+ ha diffuso il trailer italiano di The Curse, la nuova e bizzarra serie Tv interpretata da Emma Stone e Nathan Fielder.