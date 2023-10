Elisabetta Canalis | la maglietta non resiste | “Non vedo l’ora”

Leggi su rompipallone

(Di sabato 14 ottobre 2023) Lo scatto diha fatto impazzire i migliaia di fan della bellissima modella italiana La showgirl ha ancora una volta lasciato senza fiato i suoi 3,5 milioni di follower su Instagram che hanno apprezzato, nei commenti, la sua bellezza ed eleganza. L’ex Velina di Striscia la Notizia si è fatta immortalare negli studi televisivi De Paolis, tornata in Italia per prendere parte a una nuova esperienza televisiva. Negli ultimi giorni, però, aveva fatto particolarmente parlare di sé sempre a causa di un post che ha evidenziato il suo più sincero amore nei confronti degli animali. La showgirl, che si divide da tempo tra Italia e Usa, ha rilasciato, in merito, alcune dichiarazione sulle proprie stories di Instagram in seguito ad una visita in un canile alle porte di Milano: “Sapete quante possibilità hanno di essere adottati dopo che ve ne ...