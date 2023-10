sul web domani per Italia Viva, chiamata al voto on line sui social Iv per eleggere Matteo Renzi presidente nazionale al posto di Ettore Rosato, in una sorta di primo congresso nazionale ...

Election day Italia Viva, Renzi diventa presidente con voto on line Agenzia askanews

Il ministro Calderoli a Cuneo: “Spese inutili senza election day, ritardare il voto costerebbe 225 milioni” La Stampa

Conservative former businessman Christopher Luxon will be New Zealand’s next prime minister after winning a decisive election victory.the election committee of the RPCC went to the districts and took feedback… Yesterday, the party chief asked everyone to come to Delhi and give their opinions to the committee chairman,” Gehlot told ...