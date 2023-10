Eclissi solare 14 ottobre 2023 in streaming | dove vederla e a che ora

Leggi su cultweb

(Di sabato 14 ottobre 2023) L’anulare di sabato 14è un fenomeno atteso, e anche se non sarà visibile ad occhio nudo dall’Italia, potremo vederlo insu alcuni canali Youtube, come quello della Nasa o quello del Virtual Telescope Project. L’evento, secondo quanto riporta il sito specializzato TimeandDate, avrà inizio attorno alle 17.00 (ora italiana), per poi raggiungere il picco verso le 20.00, e concludersi a circa sei ore dall’inizio, verso le 23.00 Come detto, si tratta di un’parziale di sole, e precisamente di un’anulare, così chiamata, perché la Luna, nel punto più lontano dalla Terra, apparirà sovrapposta al Sole con una corrispondenza parziale, lasciando cioè visibile quello che sembra un piccolo anello di fuoco. Nelle prime fasi del ...