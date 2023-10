Ecco la trappola tesa da Putin a Israele. L’analisi di D’Anna

Leggi su formiche

(Di sabato 14 ottobre 2023) Lo tsunami di sangue del Medio Oriente non distingue fra vittime e carnefici, fra violenza e vendetta. È la diabolicanella quale rischia di cadere. Non soltanto per l’esasperazione incontrollata della reazione che non fa distinguere fra i terroristi di Hamas e la popolazione palestinese usata come carne da macello per tappezzare di scudi umani i rifugi sotto i quali i fondamentalisti si nascondono, ma soprattutto per la tentazione già segretamente manifestatasi in queste terribili ore di utilizzare armi atomiche tattiche per farla finita con l’Iran e gli hezbollah libanesi. Lainnescata dalla deliberata disumana ferocia del blitz di Hamas consiste proprio nell’accecare talmente d’odio e di pulsione di vendetta i vertici politici e militare difino a spingerli a scatenare un conflitto ...