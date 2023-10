È pronto il grande attacco Paura terrorismo in Europa | Louvre chiuso per motivi sicurezza dopo attacco in Francia – La diretta della guerra

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 14 ottobre 2023) Nella Striscia di Gaza, sono stati condotti raid aerei e incursioni israeliane senza tregua nelle prime orenotte. Nonostante gli appelli internazionali, l’ordine di evacuazione di oltre un milione di persone da Gaza verso il sud, emesso da Israele, rimane in vigore. I media palestinesi riportano “molte vittime,” suggerendo un ulteriore aumento delle tensioni. Nel frattempo, le postazioni degli Hezbollah in Libano sono state bombardate. Ripresi i lanci di razzi da Gaza sul sud di Israele. Arabia Saudita e Kuwait hanno categoricamente rifiutato di evacuare i civili, mentre l’Onu ha chiesto a entrambe le parti di rispettare le regole internazionali e di proteggere ladei civili. La ricerca degli ostaggi detenuti da Hamas è in corso, mantenendo alta la tensione nella regione. 13:00 –...