E' Messner il re degli 8mila | Jurgalski ritratta | primato torna all' altoatesino

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il titolo di "reottomila"a Reinhold. Berhard, secondo cui lo scalatorenel 1985 in compagnia di Hans Kammerlander avrebbe mancato di pochi metri la vetta dell'Annapurna, ha fatto marcia indietro. Per il cronista tedesco, è giusto prevedere una "zona di tolleranza" di 190 metri in prossimità di alcune vette, come appunto l'Annapurna, che ha una interminabile cresta fino in cima. Per questo motivo il record spetterebbe "per sempre" allo scalatore. A seguito delle sue affermazioniera uscito dal libro Guinness dei primati, eera stato sommerso di critiche. Il giornalista ribadisce di aver agito in buona fede e che il suo intento non era quello di riscrivere la storia dell'alpinismo. ...