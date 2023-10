È iniziato il grande attacco Israele | “Nessuna proporzionalità con Hamas” – La diretta della guerra

(Di sabato 14 ottobre 2023) Nella Striscia di Gaza, sono stati condotti raid aerei e incursioni israeliane senza tregua nelle prime orenotte. Èl’di terra. Nonostante gli appelli internazionali, l’ordine di evacuazione di oltre un milione di persone da Gaza verso il sud, emesso da, rimane in vigore. I media palestinesi riportano “molte vittime,” suggerendo un ulteriore aumento delle tensioni. Nel frattempo, le postazioni degli Hezbollah in Libano sono state bombardate. Ripresi i lanci di razzi da Gaza sul sud di. Lanci di razzi anche dalla Siria. Arabia Saudita e Kuwait hanno categoricamente rifiutato di evacuare i civili, mentre l’Onu ha chiesto a entrambe le parti di rispettare le regole internazionali e di proteggere la sicurezza dei civili. La ricerca degli ostaggi detenuti da ...

'Una volta che hoa immaginare di nuovo la storia di come Clitennestra fu ingannata dal ... 'Leggendo il romanzo di Colm Tóibín La casa dei nomi - scrive Roberto Andò - ho provato una...

Palermo, Mancuso: "Iniziato alla grande, vogliamo stare lassù" Calcio Spezia

Grande Fratello soporifero: le pagelle del 12 ottobre. Che fine ha ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Qualificazioni Euro2024 | Gruppo C Sabato 14 ottobre 2023, ore 20.45 Stadio San Nicola, Bari ITALIA 2-0 MALTA (24' Bonaventura, 45'+1' Berardi) FORMAZIONI ...Non ha dubbi Massimo Recalcati, piscoanalista e scrittore ... in prima linea e all’avanguardia nel contrasto ai reati di genere – perché per le donne inizia un vero e proprio calvario: spesso non ...