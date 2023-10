È esodo Usa a Israele | “Rinviare offensiva di terra” – La diretta della guerra

(Di sabato 14 ottobre 2023) Nella Striscia di Gaza, sono stati condotti raid aerei e incursioni israeliane senza tregua nelle prime orenotte. Nonostante gli appelli internazionali, l’ordine di evacuazione di oltre un milione di persone da Gaza verso il sud, emesso da, rimane in vigore. I media palestinesi riportano “molte vittime,” suggerendo un ulteriore aumento delle tensioni. Nel frattempo, le postazioni degli Hezbollah in Libano sono state bombardate. Arabia Saudita e Kuwait hanno categoricamente rifiutato di evacuare i civili, mentre l’Onu ha chiesto a entrambe le parti di rispettare le regole internazionali e di proteggere la sicurezza dei civili. La ricerca degli ostaggi detenuti da Hamas è in corso, mantenendo alta la tensione nella regione. 08:00 – “Trovati corpi di cittadini israeliani durante incursioni a Gaza” I corpi di alcuni israeliani sono ...

L'ultimatum di Israele per lasciare la Striscia sta per scadere. Onu: "Sono 1,1 milioni, 24 ore sono poche".e Germania in pressing. Benjamin Netanyahu : "Questo è solo l'inizio".

L'ultimatum israeliano è scaduto ieri sera, poi l'attacco. Colonne di disperati in fuga dal conflitto, Hamas li utilizza come scudi umani. Biden: «Crisi umanitaria è una priorità». L'Onu: «Un inferno» ...Sono entrati. Non c’è stata ancora l’avanzata massiccia, con le centinaia di carri armati già schierati a ridosso della Striscia di Gaza. Però ci sono ...