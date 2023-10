E adesso Corona smonta le fake news e diffonde le foto-bufale | “Questa roba non è vera | diffidate Prossime news dopo Inghilterra-Italia”

(Di sabato 14 ottobre 2023) EFabrizioinvita a... diffidare dalle. Come se non bastassero le esclusive raccolte e diffuse attraverso il sito Dillingerl'ex re dei paparazzi sta anche smascherando leche circolano sul web. Come ad esempio ledi calciatori immortalati nelle sale slot o presunte ordinanze della Procura di Torino che sciorinano una lista ancora più lunga di scommettitori...

...è di un giovane illeso e di un secondo trasportato in condizioni gravissime al Santadi ... Il problema occupazionaleriguarda i 41 lavoratori impiegati nel sito ligure che dovranno ...

Scandalo scommesse - Corona: "Balo è un amico. La mia fonte Lo zio di un ex Inter" La Gazzetta dello Sport

Scommesse, Corona: «Oggi il nome di un altro calciatore, gioca nella Roma». I social: «È Zalewski» corriereadriatico.it

E adesso Corona invita a... diffidare dalle fake news. Come se non bastassero le esclusive raccolte e diffuse attraverso il sito Dillingernews l'ex re dei paparazzi sta anche smascherando le bufale ...L'Ucraina ha battuto per 2-0 la Macedonia nel match di qualificazione valido per Euro 2024. La partita, che interessa da vicino l'Italia, ...