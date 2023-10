Due giorni di brindisi francesi a Modena

Leggi su linkiesta

(Di sabato 14 ottobre 2023) I calici della città emiliana si preparano a parlare francese: domenica 15 e lunedì 16 ottobre infatti i padiglioni diFiere accoglieranno esperti e appassionati desiderosi di conoscere le 176 maison di champagne presenti alla sesta edizione di Champagne Experience. La manifestazione è organizzata da Società Excellence, realtà che riunisce ventuno tra i maggiori importatori e distributori italiani di vini e distillati d’eccellenza, e vedrà come protagoniste più di 900 etichette di champagne prodotte sia da Maison storiche che da piccoli vigneron. Confermata anche per questa edizione la suddivisione espositiva dei vini in base alla loro appartenenza geografica, corrispondente alle diverse zone di produzione della Champagne – Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Côte des Blancs, Aube – oltre alle “maison classiche” riunite in una specifica area. Credits Cs ...