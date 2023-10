Drogba | 'Osimhen il mio giocatore preferito al mondo'

Durante una cerimonia in Francia, l'ex attaccante della Costa d'Avorio Didierha confessato che Victordella Nigeria è il suo giocatore preferito in questo momento, snobbando le superstar di Erling Haaland e Kylian Mbappe, come riportato da npflupdates.com . ...

Il mito di Osimhen incorona l'azzurro, Drogba: "Altro che Haaland e Mbappé, Victor è il più forte" Tutto Napoli

L'Italia è avanti 2-0 nella sfida contro Malta valida per le qualificazioni a Euro 2024. In un San Nicola di Bari tutto esaurito , la squadra di Luciano Spalletti ha condotto la prima frazione contro ...L'ex centravanti della Costa d'Avorio e del Chelsea, Didier Drogba, ha parlato a npflupdates incoronando il centravanti del Napoli, Victor Osimhen, come miglior giocatore al mondo,"Osimhen è il mio gi ...