Dragon Ball Daima | La Nuova serie animata di Akira Toriyama

(Di sabato 14 ottobre 2023) Durante l’epico New York Comic-Con del 2024, Toei Animation ha svelato una sorpresa che ha fatto tremare i cuori dei fan di: l’arrivo imminente di ““. Questaanime promette di catapultare Goku, Vegeta e gli altri amati personaggi in un’avventura mozzafiato, riportandoli all’infanzia a causa di un misterioso desiderio espresso da enigmatici antagonisti. Una scelta narrativa che evoca i ricordi della celebreGT degli anni ’90. Tuttavia, la vera rivoluzione risiede nell’implicazione diretta del leggendario creatore del franchise,, che garantisce aun posto autorevole nel ...

Ritorna la caccia alle sfere del drago. In occasione del New York Comic Con, Toei Animation ha annunciato l'uscita nell'autunno del 2024 diDaima , un nuovo anime difirmato da Akira Toriyama per celebrare il quarantesimo anniversario della saga. Come svelato dalla sinossi ufficiale nella nuova storia, che ...

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 è un reboot Cosa sappiamo finora eSports & Gaming

Durante il New York Comic-Con 2023 è stato presentato il trailer di Dragon Ball Daima, realizzato da Toei Animation. Al centro ci sarà una storia mai raccontata nell’universo narrativo. Ecco il ...Dragon Ball Daima fa parte del canone dell'opera, oppure è una serie originale come ad esempio lo è Super Dragon Ball Heroes