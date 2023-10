“Dov’è l’umanità? Le persone sono bloccate in ospedale e bombardano” | la testimonianza da Gaza della suocera del premier scozzese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) “Questo potrebbe essere il mio ultimo video”. Inizia così la, dalla città di, dell’ex infermieraElizabeth El-Nakla, di origini palestinesi,delHumza Yousef. Il video è stato condiviso proprio dal primo ministro su X. “Ciun milione diche hanno lasciato le proprie case, i pazientibloccati in, non riescono a evacuarli. E ancora bombardare.finita”, si domanda El-Nakla in lacrime. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.