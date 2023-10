Dormire con il gatto o con il cane fa bene?

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 14 ottobre 2023) (Adnkronos) – Sono molti i proprietari di cani o di gatti che dormono con i propri animali. Secondo i dati, negli Stati Uniti lo fa una persona su due, soprattutto le donne. La letteratura scientifica, per quanto riguarda la salute degli umani, promuove in generale l'abitudine, eccezione fatta per gli allergici, gli asmatici o rare vulnerabilità. Un via libera legato soprattutto agli effetti emozionali positivi e alla riduzione dello stress generati dalla presenza dell'amico a quattro zampe. "Tuttopurché non si tratti di una dipendenza. La salute psichica ne guadagna solo se siamo di fronte a scelte a cui si può rinunciare serenamente. Altrimenti c'è un problema", spiega all'Adnkronos Salute lo psichiatra Massimo Di Giannantonio, past presidente della Società italiana di psichiatria (Sip). "Gli studi sul tema sono ormai diversi – continua – il ...