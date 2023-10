Dopo Sciacca | un’altra anteprima di “Sicilian Holiday” | a Marsala | con Claudia Gerini

(Di sabato 14 ottobre 2023) “Siamo stati travolti dall’entusiasmo di questa gente“, ha detto la regista Scolari, mentre, il co-produttore americano Adam Leipzig, si è detto impressionato dalla straordinaria generosità e disponibilità degli abitanti della città agrigentina, che già in passato, è stata il set di film passati alla storia del cinema. Come quando, nel 1963, Pietro Germì girò proprio a“Sedotta e abbandonata“, protagonista una giovanissima Stefania Sandrelli. Quasi 60 anniè il turno di ““. Stiamo parlando di ““, il film diretto da Michela Scolari con, prodotto da Adam Leipzig (premio Oscar per “L’attimo fuggente” e “La marcia dei pinguini”), Rai Cinema, Tramp Limited e con il supporto della Sicilia Film ...

... come il messinese Emanuele Schillace che,una lunga pausa, è rientrato subito competitivo con ... Silvio Fiore catanese di Biancavilla su Formula Fire e l'agrigentino diAntonino DI Matteo,...

Rete fognaria a Sciacca, via San Marco sarà chiusa al transito dopo la sistemazione di via Vassallo Risoluto.it

La chiesa normanna a Sciacca affidata a una pittrice-guida La Repubblica

“Possiamo accettare soluzioni tampone per i lavoratori part time del Comune, ma si mettano in campo interventi di sistema per dare piena dignità a quasi un centinaio di dipendenti storici ...Di Alfio Sciacca Dopo l’indagine in cui salta fuori il nome del vice presidente Alessandro Piana, ora è indagata la moglie del giornalista Ferruccio Sansa, esponente dell’opposizione Da una parte i ...