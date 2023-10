Donna morsa da un ratto sul viso e sull' occhio in ascensore a Campobasso

... raccontata dall'avvocato Vincenzo Iacovino sulla sua pagina Facebook, unaanziana. A quanto riferisce il legale, il topo "le è saltato addosso e l'hapiù volte sul viso e nell'occhio" . "...

Donna morsa all'occhio da un topo, i legali chiedono conto allo Iacp Termoli Online

Anziana morsa da un ratto in ascensore a Campobasso Agenzia ANSA

A Campobasso una donna anziana mentre era in ascensore è stata aggredita da un ratto che le è saltato addosso e l’ha morsa più volte sul viso e ...CAMPOBASSO – Morsa in un occhio da un ratto in ascensore. Notizia curiosa e incredibile. La riferisce l’avv. Enzo Iacovino a cui la signora vittima dell’incidente si è rivolta. “Una donna anziana ...