“Dogman” | il ritorno in purezza e bizzarrie assortite di Luc Besson 

Presentato in concorso all'80esima Mostra del cinema di Venezia,rappresenta ilin sala del regista Luc Besson , un cineasta che si è destreggiato da sempre in un cinema a metà strada tra l'autoriale e il commerciale, ottenendo a volte il favore (e ...

Luc Besson, dopo una lunga parentesi come produttore e talent scout, torna alla regia con DogMan. Il film si apre con una citazione di Alphonse de Lamartine, politico dell'Ottocento francese: «Ovunque ...Completa il podio Dogman con 75mila euro e 130mila totali. Sempre tonico Assassinio a Venezia con 66mila euro e 7,4 milioni, Talk to Me ottiene 63mila euro e sale a 1,6 milioni, L'ultima volta che ...