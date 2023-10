DIRETTA Israele | Gaza sotto assedio | aumenta numero vittime

(Di sabato 14 ottobre 2023), tutti gli aggiornamenti in tempo reale di quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente, oramai arrivato al giorno8 di conflitto Guerra(Ansa Foto) Notizie.comOttavo giorno di conflitto. Esattamente una settimana fa, nel cuore della notte di sabato 7 ottobre, i primi attacchi da parte di Hamas nei confronti dicon lancio di missili e molto altro. Segui con noi tutti gli aggiornamenti, in tempo reale, di quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non., tutte le news in tempo reale Guerra(Ansa Foto) Notizie.comL'articolo proviene da Notizie.com.

... e lo ha fatto anche domenica scorsa quando ha aperto la trasmissione dedicando un pensiero all'attacco di Hamas a: è stato un inizio disottotono , nel quale Mara ha voluto ...

Israele-Hamas, raid aerei "su larga scala" a Gaza. Bombe su sfollati Sky Tg24

Israele, Mario Sechi non ci sta e sbotta in diretta: "È una follia!" La7

(Adnkronos) - "Noi di ambiguità non ne abbiamo, a nessun livello. Non consento a nessuno" di dirlo "che sia il presidente della comunità ebraica milanese che ci ha dato addirittura degli antisemiti, c ...L'ex premier all'evento del Foglio in corso a Firenze: "Mi candido alle europee. Calenda Se non vuole la lista unica lo dica. Iv andrà sopra il 4 per cento". E sul Pd: "Sono loro che hanno cambiato p ...