Deulofeu ancora ko | l'Udinese valuta la risoluzione | cosa dice il regolamento

(Di sabato 14 ottobre 2023) Non è un gran momento per Gerardalle prese con uin infortunio al ginocchio che secondo il Messaggero Veneto potrebbe...

L'attaccante spagnolo, il cui ginocchio destro ha subito negli ultimi tre anni ben tre operazioni, non hauna data precisa per il suo rientro in campo.(Ansa foto) - Calciomercato. ...

Messaggero Veneto: “Deulofeu, il rientro slitta a data da destinarsi. È allarme, il ginocchio…” sosfanta.com

Deulofeu non si è ancora rimesso: rischia di saltare l’intera stagione Il Messaggero Veneto

Non è un gran momento per Gerard Deulofeu, ancora alle prese con uin infortunio al ginocchio che secondo il Messaggero Veneto potrebbe prolungarsi anche oltre l'inizio del 2024. Al momento non è stata ...Costretti alla soluzione, Gerard Deulofeu sarà un oggetto del desiderio con la possibilità di prenderlo dal calciomercato degli svincolati.