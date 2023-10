De Vrij | quanta concorrenza con l’Olanda! Poco spazio in campo

Leggi su inter-news

(Di sabato 14 ottobre 2023) Stefan deè stato convocato dall’Olanda, ma non ha avutonella partita contro la Francia. I motivi sono chiari da tempo, nonostante la crescita del difensore. CRESCITA – Stefan deè tornato a piccoli passi quel difensore che tanto bene ha fatto con Antonio Conte da allenatore. Il calciatore nerazzurro ha vissuto un lungo periodo buio, perdendo tra l’altro il posto per Francesco Acerbi e la titolarità anche in Nazionale. Per Ronald Koeman non ci sono dubbi: deè una riserva, inci sono Nathan Ake, Virgil van Dijk e Matthijs de Ligt. Contro la Francia l’ex Juventus era infortunato, ma il ct ha preferito comunque Lutsharel Geertruida del Feyenoord. La crescita degli ultimi mesi del difensore dell’Inter non viene affatto presa in considerazione, la...