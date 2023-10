De Laurentiis? Un commissario rammollito | perché era meglio quando stava zitto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Starace, un caffè in più al campo per il nuovoAurelio. Il mitico magazziniere del Napoli dovrà abituarsi alla presenza di De, che è calato su Castel Volturno per supervisionare il lavoro di Rudi Garcia. Questa è ormai la storia di un presidente nel pallone, alla disperata ricerca di un colpo di scena per risollevare le sorti di una squadra smarrita e intristita. Purtroppo la realtà pallonara non è come quella cinematografica: non ci sarà alcun lieto fine calato dall'alto, è necessario un cambiamento autentico che parta dall'esonero di Garcia. Non c'è un solo motivo valido per cui il francese sia ancora in panchina, dopo che il Napoli ha pure avuto il lusso di dare una sbirciatina al futuro: i primi due mesi di stagione hanno dimostrato che con Garcia le probabilità di vincere gli scontri diretti sono prossime allo zero. Altre ...