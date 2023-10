David Beckham adora le maglie da calcio bianche | una in particolare

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il documentario di Netflix suci ha rivelato tantissime curiosità sulla vita privata e sulla carriera del calciatore inglese: dai piccoli e grandi gesti d'amore per la moglie Victoriafino al rapporto, a volte travagliato, con il suo allenatore Sir Alex Ferguson. Una dei primi episodi è inoltre dedicato a un vero e proprio dramma professionale cheha vissuto da giovanissimo durante la sua carriera. Alti e bassi con la Nazionale inglese Ai Mondiali in Francia del 1998 l'esterno del Manchester United, allora appena ventritreenne, fa parte della spedizione inglese che punta a vincere la Coppa del Mondo.al tempo era considerato un astro nascente delmondiale e i tifosi britannici pensavano potesse ...

Segue al secondo posto Lionel Messi , di recente passato dal Paris Saint - Germain all'Inter Miami di. Nella Major League Soccer, il capitano dell'Albiceleste incasserà 65 milioni di ...

David Beckham e Timothée Chalamet hanno stile fino alla punta dei piedi. Ma c'è un ma… Vanity Fair Italia

Beckham su Netflix: episodi, durata, trama, cast serie tv Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Il documentario di Netflix su David Beckham ci ha rivelato tantissime curiosità sulla vita privata e sulla carriera del calciatore inglese: dai piccoli e grandi gesti d'amore per la moglie Victoria Be ...David Beckham nei vent'anni di matrimonio con la moglie Victoria non ha badato a spese regalandole ben 15 anelli di fidanzamento ...