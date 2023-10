Darmian | 'Gara facile? Solo grazie al nostro atteggiamento Tornare terzino a 4'

Italia, Darmian: “Buona gara da parte di tutti, l’abbiamo resa semplice noi” fcinter1908

Darmian ha parlato della difesa a quattro, disposizione difensiva utilizzata dall’Italia di Spalletti. Il difensore dell’Inter soddisfatto OTTIMA GARA - Matteo Darmian a Rai Uno sulla vittoria ...Matteo Darmian, alla fine della partita dell'Italia contro Malta, ha parlato della vittoria per 4-0. « Emozione di tornare in campo in una gara così Era importante vincere oggi davanti ad un pubblico ...