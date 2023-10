Dario Fabbri spiega come sta cambiando la società israeliana

(Di sabato 14 ottobre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - L'analista geopolitico ...

L'analista geopolitico, ospite a "In altre parole", su La7, spiega i cambiamenti della società israeliana, che diventa sempre più laica e meno occidentalista e come Hamas si sia incuneata in questa ...

Perché Israele dovrebbe attaccare La risposta di Dario Fabbri: “Israele è davanti ad un dilemma irrisolvibile” La7

Pericolo ritorno terrorismo in Europa La risposta di Dario Fabbri: “Nelle nuove generazioni esiste una guerra di religione” La7

Pericolo ritorno terrorismo in Europa La risposta di Dario Fabbri: “Dicevamo che non esiste un mondo arabo ma l’unico luogo dove davvero esiste il ‘mondo arabo’ esiste è nelle seconde e terze ...La previsione di Dario Fabbri sulla controffensiva israeliana su Gaza: “A ma pare ci sia la tentazione quando Israele dice a un milione di persone di spostarsi verso sud, di voler entrare ma forse ...