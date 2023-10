Danyla De Vincentiis | “Nel dialogo familiare i genitori devono capire i figli | non parlare la loro lingua”

Leggi su italiasera

(Di sabato 14 ottobre 2023) Parola chiave. Alla base di ogni tipo di comunicazione, diventa fondamentale in una comunità dove i rapporti sono stretti e continui. Ciascuno di noi è diverso dall’altro, ognuno ha la propria personalità e, a volte, queste vanno in contrasto. È allora che la comunicazione diventa necessaria. In famiglia men che meno. È stato questo il tema della Parent CoachDe, che ad “A Casa di Amici” ha fornito una serie di consigli affinché ilsia costruttivo. Molto spesso si ha la percezione che in famiglia non si parli più la stessa, cosa si intende?nel tempo iniziano a cambiare nelrapporto, a causa della crescita dei bambini che, crescendo, cambiano la propria ...