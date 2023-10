Da Anna Foglietta a Elisabetta Canalis | capelli castani per le protagoniste della tv d’autunno

Leggi su amica

(Di sabato 14 ottobre 2023) GUARDA LE FOTOe le altre: le startv che hanno scelto iTutte pazze per i. Se c’è una cosa che accomunaedè proprio questa: i brown hair che sfoggiano con orgoglio. Soprattutto sul piccolo schermo, sul quale sono pronte a prendere la scena. Se la prima, infatti, è protagonistaserie di Prime Video Everybody Loves Diamonds, la seconda sta per tornare in tv con un nuovo programma. La parola d’ordine per entrambe?. Dimenticate, dunque, il biondo ...