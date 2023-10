Cucinare è una delle principali cause di deforestazione in Africa | anche un fornelletto può salvare il Pianeta

Leggi su tpi

(Di sabato 14 ottobre 2023) “L’è il Paese in cui si giocherà il futuro del mondo”. Ne è convinto Mathieu Meneghini, fondatore e Ceo di Koalisation, una startup italiana che opera in Zambia. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo sociale, coinvolgendo le comunità indigene, e rigenerare gli ecosistemi, ad esempio riducendo le emissioni di CO2. Pochi sanno che la naturale necessità umana di mangiare è unadiin. Circa 500 milioni di persone, infatti, cucinano utilizzando legna o carbone. Solo in Zambia ogni anno vengono tagliati quasi 300mila ettari di foresta. Il progetto portato avanti da Koalisation fornisce tra le altre cose un sistema di cottura più efficace, veloce, economico e molto meno impattante sull’ambiente. Dottor Meneghini, come è nata l’idea di questa ...