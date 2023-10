Crocevia Ue | come sarà l’Europa dopo il doppio vertice di Granada

Leggi su tpi

(Di sabato 14 ottobre 2023) Dal caos della politica americana agli attacchi polemici della Polonia, fino all’inedita cautela del governo italiano sulle armi. A quasi 20 mesi dall’invasione dell’Ucraina, si moltiplicano le spie della temuta “stanchezza” occidentale, soprattutto in Europa. Per alcuni Paesi, gli impegni risoluti degli scorsi mesi hanno già ceduto il passo ai condizionali o addirittura, nel caso di Varsavia, allo scontro con Kiev. Una deriva che per il momento si limita alla retorica, ma inizia a gettare qualche ombra sulle prospettive ucraine sul campo di battaglia e su altri fronti. L’incertezza viene in primo luogo dagli Stati Uniti. Per gli alleati, il possibile ritorno di Donald Trump alla Casa bianca rende sempre più difficile ignorare l’eventualità di un cambiamento nelle posizioni di Washington. Possibilità emersa con forza nelle trattative per evitare lo “shutdown” delle agenzie federali ...