Cremona | medico riceve 50mila euro in eredità dalla paziente ma deve restituirli | «Vanno all’azienda sanitaria»

Leggi su open.online

(Di sabato 14 ottobre 2023) «Un segno di riconoscenza per le cure che sempre mi ha prestato con grande competenza professionale». Così la sua anziana, dopo essere deceduta, aveva motivato nel testamento il lascito al dottore che l’aveva curata per anni. Cinquantamilainallo psichiatra, ora in pensione, che però non aveva diritto arli, come spiega il Corriere della Sera. Lo ha deciso il Tribunale diche ha condannato ila restituire la somma all’Asst, l’aziendaterritoriale nel quale lavorava. E che gli ha fatto causa, un anno fa. Secondo il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l’uomo non avrebbe potuto accettare quella somma. È vietato infattire regali o denaro per un valore ...