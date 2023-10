Così il fondo sovrano cinese salva le banche E non è un bel segnale

Leggi su formiche

(Di sabato 14 ottobre 2023) Se il partito comunista è arrivato a tanto, allora vuol dire che la situazione è di quelle critiche. I giganti del mattone continuano a cadere come birilli, sotto il peso di un debito sfuggito di mano molto tempo fa. E proprio nei giorni in cui Pechino si appresta a celebrare i dieci anni della Via della Seta, il progetto infrastrutturaledal vago retrogusto di neocolonialismo economico, anch’esso contagiato e infiacchito dal virus del debito. Bisogna evitare, questo sembra essere il nuovo imperativo nelle stanze del governo, che dopo il mattone tocchi allecominciare a sfaldarsi. E allora, ecco la mossa che certifica tutta l’impotenza del governo verso una crisi sempre più profonda. Per la prima volta dal 2015, ilha incrementato la sua partecipazione nelle ...