Cosa resta dell'amore fra individui impermeabili. Il romanzo appuntito di Coetzee

(Di sabato 14 ottobre 2023) J.M. (John Maxwell)torna con un nuovo(Il Polacco, Einaudi 2023),, astringente, erosivo che si fa manifesto dell’incomunicabilità tra esseri umani. Beatriz, quarant’anni o poco più, e il Polacco, Witold dal cognome “così pieno di w e di z che nessuno si azzarda a pronunciarlo”, di quasi trenta di più, si incontrano a Barcellona dove lui è stato invitato come concertista. Il suo repertorio è Chopin, ma “il suo Chopin non è per niente romantico, ma al contrario in qualche modo austero, Chopin come erede di Bach” e l’incontro tra i due, voluto dal destino (Beatriz sostituisce, nell’accoglierlo, l’amica Magdalena, ammalata) è della stessa foggia. Non ha nulla di sentimentale, e men che meno amoroso: alla donna l’interpretazione del pianista non convince, tantomeno le sue attenzioni, o, prosaicamente, la sua eau ...