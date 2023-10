Cosa pensa Jill Cooper di Beatrice Luzzi e dello scontro con Jane Alexander | chi è contro la concorrente del Grande Fratello

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 14 ottobre 2023) Perché si parla in queste ore e con sempre maggiore insistenza di? L’esperta di fitness è stata annunciata tra i prossimi concorrenti del, pronta ad entrare proprio nella puntata di lunedì del reality. Ancor prima del suo ingresso ha dimostrato di aver seguito le dinamiche che hanno caratterizzato, finora, l’edizione in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.