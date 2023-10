Cosa mi hanno chiesto | Fazio gela la LIttizzetto | grosso problema dietro le quinte

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Chissà se Lucianaavrà già letto l'intervista di Fabioalla Stampa. Un paio di giorni fa, in un lungo colloquio-sfogo sulle pagine di Repubblica, la comica torinese salutava con rinnovato entusiasmo la stagione al via di Che tempo che fa, per la prima volta lontano dalla Rai dopo 23 anni di intoccabile presenza in palinsesto. Lucianina festeggiava la possibilità di "sperimentare" che le era negata dai vertici di viale Mazzini, troppo legati agli ascolti. Discovery e Nove sono "una rete giovane", spiegava, che le garantirà la possibilità di cambiare registro, variare ruoli, osare un po' di più. Peccato che il suo "capo", presentando il programma sul quotidiano torinese, dica sostanzialmente l'opposto. "Lei esordisce con un classico", gli domanda la giornalista Simonetta Sciandivasci. "Ma l'ho inventato io", ...