Cosa cambia per l’Italia con la vittoria dell’Ucraina | ultima giornata decisiva Con 2 risultati su 3?

(Di sabato 14 ottobre 2023) A Praga l’Ucraina ha sconfitto per 2-0 la Macedonia del Nord: proprio il risultato chenon si augurava nel gruppo C di qualificazione agli Europei di calcio 2024. Al momento la compagine dell’Est Europa, con 6 partite giocate, è salita a quota 10 punti; questa sera gli azzurri potranno toccare a propria volta la medesima quota, ma avendo disputato un match in meno. Il risultato di Ucraina-Macedonia del Nord è molto importante perché, de facto, sin da ora certifica che gli azzurri dovranno meritarsi il pass per la rassegna continentale nell’: non è dunque possibile timbrare la qualificazione con un turno di anticipo (a meno che l’Ucraina pareggi o perda con Malta, ma è improbabile), evitando dunque che lo scontro diretto con l’Ucraina sia determinante. LA CLASSIFICA AGDEL ...