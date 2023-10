Corsair M75 Air Wireless | ecco il nuovo mouse da gaming

(Di sabato 14 ottobre 2023) Scopriamo ildaammiraglio di casa, ovvero l’M75 Air, già da subito dichiarato “definitivo”, azienda leader nella produzione di accessori e dispositivi a prestazioni elevate dedicati a gamer e content creator, ha annunciato il lancio delultraleggero dedicato ai giocatori FPS di massimo livello: M75 Air. Sagomato con una forma moderna e sinuosa per garantire il massimo del comfort e del controllo, M75 Air vi accompagnerà alla vittoria durante ogni battaglia. Dimensioni e pesoM75 AirGrazie alla sua forma simmetrica meticolosamente progettata da zero, M75 Air vuole imporsi all’interno delle ...

Se usato in modalità completamente wireless,Air, invece, garantisce circa 100 ore di funzionamento in Bluetooth e circa 45 ore in Wi - Fi . I piedini sulla superficie sottostante del ...

M75 Air: il mouse ultraleggero e wireless di Corsair, per i giocatori e non solo Hardware Upgrade

Corsair M75 Air, mouse superleggero per giocare | Recensione Tom's Hardware Italia

Grazie ad una collaborazione con il nostro canale Twitch o YouTube e tramite i nostri partner, oltre che il nostro affezionato pubblico, possiamo aiutarti a crescere! Scopri come in questa pagina.Corsair, celeberrima marca rinomata per i suoi prodotti di alta qualità nel mondo del gaming e della componentistica per computer, ha lanciato il nuovissimo mouse M75 AIR Wireless, un dispositivo ...