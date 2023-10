Corpi di israeliani recuperati a Gaza dall’esercito Pesanti bombardamenti Borrell | evacuazione impossibile

Almeno 120 i civili ostaggio di Hamas, in un'incursione di terra delle Idf nella Striscia "trovati e recuperati idi alcuni". Borrell: "Richiesta Israele di evacuare 1 milione di civili dal nord di Gaza praticamente impossibile" Nuovi raid di Israele e incursioni nel territorio di Gaza "per ...

Corpi di israeliani recuperati a Gaza dall'esercito. Pesanti ... Il Sole 24 ORE

Onu: Israele ha ordinato l'evacuazione di oltre un milione di persone dal nord di Gaza - I corpi di alcuni israeliani sono stati ritrovati a Gaza - I corpi di alcuni israeliani sono stati ritrovati a Gaza RaiNews

La guerra in Israele è giunta al suo ottavo giorno. Esattamente una settimana fa Hamas dava il via all'operazione "Diluvio al-Aqsa", entrando in territorio israeliano e lanciando migliaia di razzi dal ...Bombe di Israele su obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano nella notte, dopo l’abbattimento di due velivoli non identificati su Haifa partiti dalla terra dei cedri e i colpi sparati dal Libano ...