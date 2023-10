Corona e il calcioscommesse | «Ci sono altri 10 giocatori e 5 squadre coinvolte»

... ma le rivelazioni dell' ex re dei paparazzi Fabrizio(che evidentemente ha una sua fonte ... Da ciò che è emerso in questi giorni sembra che non si tratti di(ovvero l'alterazione ...

Calcio scommesse, Corona: «Coinvolti non solo i giocatori». Cosa è emerso dalla telefonata in diretta ilmessaggero.it

Calcioscommesse, Corona annuncia: “Oggi altro nome, non solo giocatori” CalcioNapoli1926.it

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “ Fossi in qualsiasi tifoso, di qualsiasi squadra, non sarei sereno. Corona ha detto che non solo i ...La giornalista de Il Fatto Quotidiano Selvaggia Lucarelli ha attaccato duramente Fabrizio Corona attraverso il suo profilo X. Ecco il suo post: "Un pluripregiuricato con non so quante ...