(Di sabato 14 ottobre 2023) Fabriziosi è scagliato contro. Tra i due non corre buon sangue e le loro differenze di vedute sono ormai storiche, ma questa volta, Fabrizio, non...

Durante una intervista a Rai Sport il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti allude a Fabrizio: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Corbo attacca Corona: "Scommesse Non voglio pendere dalle ... Radio Kiss Kiss Napoli

Corona attacca Selvaggia Lucarelli: «Dillinger un sito trash Tu chiedi soldi ai follower per un corso tarocco leggo.it

Luciano Spalletti spiega a Tonali e Zaniolo come va il mondo per quelli come loro e attacca Fabrizio Corona senza nominarlo ...Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Sole 24 Ore questa mattina, al centro di un duro attacco da parte di diversi esponenti della Lega.