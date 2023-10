Convegno dei Giovani industriali | Sace | Il 70% delle imprese che investe in digitalizzazione esporta meglio

Leggi su ildenaro

(Di sabato 14 ottobre 2023) “La doppia sfida per lesullae sulla sostenibilità parte dal Sud. Il tessuto imprenditoriale italiano è in grande evoluzione e noi disiamo impegnati nel sostenere investimenti utili ad accelerare i processi di transizione sostenibile in tutte le sue fasi: dalla gigafactory per la produzione di pannelli solari alle batterie al litio, dallo sviluppo di nuovi data center all’agricoltura verticale. Questa duplice transizione rappresenta un vero e proprio export booster: quasi il 70%cheine sostenibilitàdi più e”. Lo ha dichiarato Antonio Bartolo, regional director Sud diin occasione del 38esimodi ...