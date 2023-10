Convegno dei Giovani industriali | Fitto | Per il Pnrr fiduciosi sul pagamento della quarta rata entro l’anno

Leggi su ildenaro

(Di sabato 14 ottobre 2023) Per ilsiamo ”in linea con quello che stanno facendo gli altri Stati membri, anzi posso dire che il nostro lavoro è in uno stato molto avanzato”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il, Raffaele, a margine deldeiImprenditori di Confindustria a Capri. ”Siamo in una fase positiva, abbiamo lavorato intensamente in questo mese risolvendo le questioni legate alla terza”, aggiunge. ”Siamo in una fase di verifica dei risultati raggiunti sulla, per la quale abbiamo già inviato la richiesta di. Siamoche possa accadere”. ”Nel frattempo è in atto un ...