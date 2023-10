Convegno dei Giovani industriali | Bonomi | C’è la maturità per riesaminare la scelta sul nucleare

Leggi su ildenaro

(Di sabato 14 ottobre 2023) Dopo unasul“sull’onda emotiva”, con il referendum dopo l’incidente di Chernobyl, “credo che oggi ci sia laper rivedere quelle scelte”, dice il presidente di Confindustria, Carlo, daldeiImprenditori a Capri. “Vorrei un dibattito fatto in maniera importante”, non “contrapposizione politica o ideologica, ma ascoltando gli esperi. Credo – dice – sia il venuto il momento e ci sia ladella pubblica opinione”. La politica “deve avere più coraggio e non fare una battaglia ideologica o identitaria”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.